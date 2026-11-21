jatim.jpnn.com, BOGOR - Madura United FC gagal membawa pulang poin dari kandang Garudayaksa FC setelah kalah tipis 0-1 pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11) sore, ditentukan oleh gol Jayro Jean.

Kedua tim langsung tampil menyerang sejak awal pertandingan. Madura United dan Garudayaksa FC saling melancarkan serangan untuk mencari keunggulan.

Namun, hingga wasit Muhammad Tri Santoso meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama, belum ada gol yang tercipta. Kedudukan tetap imbang 0-0.

Memasuki paruh kedua, Madura United sempat mendapatkan peluang yang berujung gol bunuh diri pemain Garudayaksa FC. Momen tersebut bermula dari umpan Gio Numberi yang dipotong kapten tim tuan rumah. Akan tetapi, bola justru mengarah ke gawang sendiri.

Gol tersebut tidak disahkan setelah wasit melakukan peninjauan melalui VAR dan memutuskan terjadi offside.

Garudayaksa FC akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-71. Jayro Jean yang menerima umpan matang di dalam kotak penalti berhasil menaklukkan kiper Madura United, Angga Saputra.

Keunggulan 1-0 tuan rumah bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil itu sekaligus membuat Madura United harus pulang tanpa tambahan poin.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengakui timnya tidak tampil maksimal dalam pertandingan tersebut. Dia pun menerima hasil kekalahan yang menjadi kekalahan ketiga timnya dalam laga tandang.