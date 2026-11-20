jatim.jpnn.com, BOGOR - Madura United FC siap kembali melanjutkan perjuangan di BRI Super League 2026/27 setelah jeda internasional berakhir. Laskar Sape Kerrab dijadwalkan menantang tuan rumah Garudayaksa FC pada pekan ke-10 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11) sore.

Pelatih Madura United Jose Gomes memastikan persiapan tim berjalan baik selama sepekan terakhir. Dia menyebut para pemain telah memahami rencana permainan yang akan diterapkan untuk menghadapi tim berjuluk Spirit of Garuda tersebut.

Meski harus tampil di kandang lawan, Madura United tetap membidik hasil positif. Mereka bertekad menunjukkan performa terbaik demi membawa pulang poin dari markas Garudayaksa FC.

"Persiapan kami cukup bagus pada pekan ini. Pemain sudah paham rencana untuk pertandingan besok. Kami sudah siap menghadapi mereka, walaupun kami juga tetap waspada. Yang penting, para pemain bisa melakukan yang terbaik besok untuk bisa mencuri poin di sini," ujarnya saat konferensi pers, Kamis (19/11).

Madura United memiliki modal positif menjelang pertandingan tersebut. Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dan kolega berhasil meraih kemenangan dalam dua laga terakhir sebelum jeda internasional.

Mereka menundukkan PSM Makassar dengan skor 1-0 pada Sabtu (31/10), kemudian mengalahkan Arema FC tiga gol tanpa balas pada Jumat (6/11).

Garudayaksa FC juga datang dengan catatan positif. Wahyu Prasetyo dan rekan-rekan mampu mengamankan dua kemenangan beruntun pada pekan kedelapan dan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Mereka mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada Minggu (1/11), lalu menundukkan Persijap Jepara pada Sabtu (7/11).