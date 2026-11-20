jatim.jpnn.com, SURABAYA - Matheus Lagoa mulai menatap persaingan di kompetisi BRI Super League 2026/27 setelah melewati masa pemulihan cedera. Pemain asal Brasil itu berambisi segera memberikan kontribusi nyata bagi Persebaya Surabaya.

Sejak bergabung dengan Green Force, perjalanan Matheus belum berjalan mulus. Dia harus menghabiskan delapan pekan untuk menjalani pemulihan cedera sehingga belum mendapat kesempatan tampil dalam pertandingan kompetitif musim ini.

Kini, setelah kondisinya mulai membaik, Matheus berusaha mempersiapkan diri agar bisa kembali merumput. Salah satu laga yang menjadi perhatiannya adalah pertandingan kandang Persebaya melawan Java United FC pada pekan ke-10.

Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (21/11) sore.

Matheus mengaku mulai mempelajari kekuatan dan kelemahan calon lawan. Dia berharap persiapan tersebut bisa membantu Persebaya memaksimalkan peluang saat pertandingan.

"Saya berusaha mempelajari kelemahan lawan agar kami bisa memanfaatkannya dengan baik saat menyerang," kata Matheus Lagoa.

Meski ingin segera kembali bermain, Matheus tidak mau terburu-buru. Baginya, kesiapan fisik menjadi hal utama sebelum menerima kepercayaan dari tim pelatih.

"Hal paling penting bagi saya adalah memastikan kondisi fisik benar-benar siap. Saya ingin berada dalam kondisi 100 persen agar bisa memberikan kontribusi maksimal ketika dipercaya bermain," ujar pemain asal Brasil itu.