jatim.jpnn.com, SURABAYA - Winger Persebaya Surabaya Alfan Suaib mulai menunjukkan perkembangan positif setelah pulih dari cedera. Pemain berusia 22 tahun itu bahkan langsung mencetak gol saat Green Force menghadapi Western Australia Football Team dalam laga persahabatan internasional.

Gol tersebut menjadi modal penting bagi Alfan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dia berharap kembali mendapat kesempatan bermain ketika Persebaya menjamu Java United pada pekan ke-10 Super League 2026/27.

Pertandingan Persebaya kontra Java United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (21/11).

Sebelumnya, Alfan harus menepi cukup lama untuk menjalani pemulihan cedera. Dia baru kembali merasakan atmosfer pertandingan ketika Persebaya menghadapi Western Australia dalam laga International Friendly Match, Minggu (15/11).

Dalam pertandingan tersebut, pemain kelahiran Ternate itu mendapat kesempatan bermain dan berhasil menyumbangkan satu gol. Persebaya pun menutup laga dengan kemenangan 4-3.

Kontribusi tersebut terasa istimewa bagi Alfan setelah melewati masa pemulihan yang cukup panjang. Dia mengaku senang bisa kembali membantu tim melalui gol yang dicetaknya.

"Saya tentu senang bisa kembali bermain dan membantu tim mencetak gol. Setelah cukup lama (absen), kesempatan ini sangat berarti bagi saya. Gol tersebut juga menambah kepercayaan diri untuk terus bekerja keras dan memberikan kontribusi lebih besar bagi Persebaya," kata Alfan.

Alfan mengungkapkan dirinya sudah cukup lama menantikan kesempatan kembali bermain. Selama menjalani pemulihan, dia berusaha menjaga semangat dan mengikuti setiap tahapan yang telah disiapkan tim medis.