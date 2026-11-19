jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya mengungkap sejumlah alasan penutupan tribun utara di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya menjelang pertandingan melawan Java United, Sabtu (21/11) mendatang.

Ketua panitia pelaksana (Panpel) Persebaya Ram Surahman mengatakan salah satu alasan penutupan tribun yang ditempati oleh kelompok Green Nord itu untuk keamanan dan kenyamanan.

“Kami terpaksa mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi internal terkait penyelanggaraan pertandingan home,” kata Ram dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11).

Baca Juga: Bonek Sampaikan Kekecewaan Atas Penutupan Tribun Utara di Stadion GBT Surabaya

Ram menyebut panitia mempunyai pihak yang bisa diajak bekerja sama di setiap sektor di Stadion GBT. Namun, dia pun mengaku tidak memiliki sosok tersebut di tribun utara.

“Panpel tidak punya partner di tribun utara yang bisa diajak bicara atau koordinasi, bagaimana mengelola keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya pertandingan,” jelasnya.

Menurutnya, panitia tidak menempatkan marshall atau petugas keamanan di tribun utara. Hal tersebut berbeda dengan area suporter lainnya di stadion.

Baca Juga: Persebaya Tutup Tribun Utara Stadion GBT untuk Evaluasi Keamanan dan Kenyamanan

“Semua tribun lain ada marshall yang ditugaskan bersama kami untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Hanya tribun utara yang tidak,” ujarnya.

Kemudian, dia menjelaskan ada kejadian yang sangat berisiko terjadi di tribun utara. Salah satunya, para suporter yang menyalakan flare, petasan, pengeroyokan terhadap steward dan panpel.