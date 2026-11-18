jatim.jpnn.com, SURABAYA - Matheus Lagoa mulai menunjukkan kontribusinya bersama Persebaya. Setelah menepi selama delapan pekan akibat cedera, gelandang serang asal Brasil itu akhirnya kembali merumput dan langsung menyumbangkan assist saat Green Force mengalahkan Western Australia Football Team dengan skor 4-3.

Penampilan tersebut terjadi dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11). Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-70, Lagoa hanya membutuhkan waktu tiga menit untuk memberikan assist bagi gol Alex Martins pada menit ke-73.

Bagi Lagoa, kemenangan tersebut memiliki arti penting. Selain menjadi hasil positif bagi tim, pertandingan itu juga menjadi momentum untuk membangun kembali kepercayaan diri Green Force setelah meraih hasil kurang maksimal dalam tiga laga terakhir.

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"Menurut saya, pertandingan ini (Western Australia) sangat penting, terutama karena kami berhasil meraih kemenangan. Hasil tersebut tentu memberikan tambahan kepercayaan diri bagi seluruh pemain dan tim," tutur Lagoa dikutip dari laman resmi klub, Selasa (17/11).

Kehadirannya di lapangan sekaligus menjawab rasa penasaran Bonek dan Bonita. Sejak bergabung dengan Persebaya, pemain berusia 30 tahun itu belum bisa langsung menunjukkan kemampuannya karena harus menjalani pemulihan cedera yang membuatnya absen selama delapan pekan.

Lagoa mengakui cedera tersebut membuat langkah awalnya bersama Bajol Ijo sedikit tertunda. Padahal, dia datang ke Surabaya dengan ambisi besar untuk membantu Persebaya mencapai target musim ini.

"Saya datang dengan harapan dan ambisi yang besar. Sayangnya, cedera membuat saya harus sedikit terlambat untuk bergabung dan membantu tim," ucapnya.

"Namun, kami sudah menjalani proses pemulihan sesuai rencana. Sekarang, saya berusaha memberikan kemampuan terbaik agar bisa segera membantu tim mencapai target di setiap pertandingan," imbuh dia.