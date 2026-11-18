jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kesempatan tampil bersama tim utama Persebaya akhirnya didapat Paulinus Apli Kapli. Pemain muda berusia 18 tahun itu menjalani debut bersama Green Force saat menghadapi Western Australia Football Team dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11).

Paulinus mendapat kesempatan bermain selama 45 menit sebagai gelandang serang. Kepercayaan tersebut dijawab dengan penampilan cukup menjanjikan. Dia tercatat melepaskan empat tembakan, tiga di antaranya mengarah ke gawang.

Keberaniannya membangun serangan dan mencari peluang sepanjang babak pertama menjadi modal positif bagi pemain yang juga memperkuat Persebaya U-20 di ajang Elite Pro Academy (EPA) One 2026/2027 tersebut.

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Ditemui seusai sesi latihan, Paulinus tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Baginya, debut bersama tim senior merupakan kesempatan berharga yang telah lama dinantikan.

"Perasaan saya tentu sangat gembira. Saya juga bersyukur bisa mendapatkan kesempatan menjalani debut bersama tim senior Persebaya," kata Paulinus dikutip dari laman resmi klub, Rabu (18/11).

Bermain bersama sejumlah pemain senior seperti Francisco Rivera, Diogo Ramalho, hingga Ernando Ari Sutaryadi juga memberikan pengalaman tersendiri. Paulinus mengaku mendapat banyak pelajaran, mulai dari cara bermain hingga menghadapi situasi pertandingan di level yang lebih tinggi.

"Rasanya sangat senang dan membanggakan bisa bermain satu lapangan dengan para pemain senior. Saya juga merasa mendapatkan banyak pengalaman dari mereka," terangnya.

Di balik kesempatan besar tersebut, Paulinus juga mendapat dukungan dari rekan setim. Salah satunya datang dari bek Yusuf Meilana yang memberikan arahan agar dirinya tidak terbebani oleh momen debut.