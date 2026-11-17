jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bonek buka suara terkait sikap manajemen Persebaya yang menutup area tribun utara di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, mulai laga melawan Java United, Sabtu (21/11) mendatang.

Salah satu tokoh Bonek Husein Ghozali atau Cak Cong mempertanyakan dasar penutupan tribun utara, atau area yang kerap diisi oleh kelompok Green Nord tersebut.

“Atas dasar apa Persebaya memberi sanksi pengosongan tribun utara? Itu pertanyaannya kami ke pihak manajemen,” kata Cak Cong ketika dikonfirmasi, Selasa (17/11).

Cak Cong turut membahas perihal sanksi yang diberikan oleh komisi disiplin (Komdis) PSSI terkait pelemparan botol ketika Persebaya melawan Persijap Jepara, Jumat (30/10) lalu.

“Karena surat komdis itu? pelemparan itu dari sisi tribun timur. Kalau dari barang bukti ada foto yang kita sertakan, kami punya buktinya itu bukan wilayahnya tribun utara,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu tugas panitia adalah memastikan pertandingan berjalan lancar. Dengan demikian, mereka bisa mencari pelaku pelemparan dibanding menutup satu tribun.

Baca Juga: Persebaya Tutup Tribun Utara Stadion GBT untuk Evaluasi Keamanan dan Kenyamanan

“Kenapa tidak pihak Panpel sendiri yang bekerja? Kan ada steward. Kalau memang ada pelaku pelemparan, kenapa enggak ditangkap saja yang pelaku pelemparannya,” jelasnya.

Cak Cong menyebut Bonek merupakan kelompok suporter yang memberikan dukungan ke Persebaya. Dengan demikian, tidak selayaknya hanya dianggap sebagai pelanggan.