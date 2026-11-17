jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pihak Persebaya memutuskan menutup tribun utara Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, dimulai saat pertandingan melawan Java United yang akan digelar Sabtu (21/11).

Ketua panitia pelaksana (Panpel) Persebaya Ram Surahman mengatakan penutupan tribun utara tersebut berdasarkan hasil evaluasi, yakni terkait kenyamanan dan keamanan stadion.

“Kami mohon maaf terpaksa mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi internal terkait penyelanggaraan pertandingan home,” kata Ram melalui rilisan persnya, Selasa (17/11).

Berdasarkan hasil evaluasi, Ram menyebut tribun utara kerap mendapat sorotan. Dengan demikian, penutupan tempat duduk suporter itu mengantisipasi jatuhnya sanksi denda.

"Musim lalu kalau masih ingat kami kena denda cukup besar, musim ini tanda ke arah sana mulai terlihat. Karena itu, kami mengambil keputusan sambil nanti bisa ditemukan formula baru," jelasnya.

Ram mengungkapkan total ada enam suporter yang mempunyai tiket terusan di tribun utara. Persebaya menawarkan opsi pengembalian atau meningkatkan kategorinya.

"Untuk yang telah memegang tiket terusan utara yang berjumlah enam orang, kami mohon maaf karena terdampak putusan ini. Kami menawarkan untuk upgrade di super fans atau bisa refund," ucapnya.

Diketahui, Persebaya sempat mengumumkan penutupan tribun utara, Kamis (15/3) lalu. Hal itu dilakukan setelah berdiskusi dengan aparat kepolisian dan pihak terkait lainnya.