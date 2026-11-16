Ernando Ari Sebut Kemenangan Lawan Western Australia Beri Napas ke Pemain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penjaga gawang Persebaya Ernando Ari menyebut kemenangan melawan Western Australia memberi napas setelah menelan hasil buruk dalam beberapa pertandingan ke belakang.

Tim Bajul Ijo menang dengan hasil akhir 4-3 dalam pertandingan yang di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11) malam. Mereka membalikkan keadaan setelah sempat kalah 0-1.

“Secara personal saya sendiri, kita ketemu di momen yang senang sebelum menghadapi liga yang akan datang melawan Java United,” ujar Ernando saat konferensi pers seusai pertandingan.

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Ernando sendiri hanya tampil pada babak pertama dalam pertandingan tersebut. Kemudian, perannya digantikan oleh kiper ketiga Lutfi Masrohan setelah memasuki turun minum.

“Menurut saya pertandingan ini cukup bagus untuk tim dan bagusnya menang karena memberikan menit bermain untuk teman-teman yang belum dapat banyak menit,” ujarnya.

Kiper yang memulai karirnya di Persebaya itu melihat peran sejumlah pemain yang belum pernah dimainkan karena baru pulih dari cedera, yakni Alfan Suaib dan Matheus Lagoa.

“Alfan bermain bagus walau hanya berapa menit dan Lagoa juga percaya diri, itu sangat membantu tim. Jadi banyak pemain yang bisa pelatih pilih untuk pertandingan selanjutnya,” jelasnya.

Green Force menjadi sorotan suporter setelah hasil buruk beberapa laga terakhir, mulai dari hasil imbang lawan Persijap Jepara dan kalah dari Kendal Tornado serta Persija Jakarta.