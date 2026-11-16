Persebaya Menang Vs Western Australia, Pemain Pelapis Bisa Jadi Solusi Laga Berikutnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares melihat para pemain yang baru kembali dari cedera dan jarang mendapat menit bermain, bisa menjadi solusi ketika timnya kesulitan memenangkan laga.

Hal itu diungkapkan Tavares setelah menang melawan Western Australia dalam pertandingan amal dengan hasil 4-3, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (16/11).

“Saya senang melihat performa beberapa pemain. Sekarang yang terpenting bekerja keras hingga bisa menjadi solusi untuk pertandingan selanjutnya,” kata Tavares saat konferensi pers.

Dalam laga tersebut, Tavares memasukkan sejumlah pemain yang baru saja kembali dari masa pemulihan cederanya, seperti Saddil Ramdani, Alfan Suaib, serta Matheus Lagoa.

Selain itu, ada juga pemain yang minim menit bermain, mulai dari Koko Ari, Rachmat Irianto, Yusuf Meilana, Sadida, Lutfi Masrohan, Dicky Kurniawan, sampai Malik Rizaldi.

“Kami juga mencoba memberi kesempatan kepada pemain yang selama ini masih minim menit bermain, agar mereka bisa mendapatkan kepercayaan dirinya,” ucapnya.

Tavares mengaku sengaja memasang para pemain dengan sedikit menit bermain tersebut, yakni untuk mencari solusi ketika Tim Bajo Ijo tengah kesulitan mencari kemenangan.

“Cara ini juga kami lakukan untuk menciptakan persaingan yang sehat di dalam skuat, yaitu dengan memberikan menit bermain bagi para pemain kami,” ujarnya.