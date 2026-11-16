Western Australia Kalah dari Persebaya, Ivan Zuvela Tetap Bangga dengan Penampilan Tim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih kepala Western Australia Football Team Ivan Zuvela tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meskipun harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya dengan skor 3-4 dalam laga persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11) malam.

Zuvela mengaku bangga dengan performa para pemainnya. Menurut dia, profesionalisme skuad tidak hanya terlihat selama pertandingan, tetapi juga melalui sikap mereka ketika membawa nama tim di luar lapangan.

"Saya sangat bangga atas apa yang telah mereka tampilkan. Bukan hanya apa yang mereka berikan di dalam lapangan, tetapi juga di luar lapangan dalam hal bagaimana mereka membawa nama tim," kata Zuvela saat konferensi pers seusai pertandingan.

Dia menjelaskan para pemain Western Australia tetap menunjukkan komitmen meskipun sedang menjalani masa libur kompetisi selama enam hingga tujuh pekan setelah berakhirnya musim liga lokal.

Dalam pertandingan tersebut, Western Australia berusaha tampil menyerang dan berani mengambil risiko. Pendekatan itu membuat laga berlangsung terbuka dengan kedua tim sama-sama memiliki peluang untuk mencetak gol.

"Menurut saya ini adalah pertandingan yang luar biasa dan sangat menghibur. Kedua tim sama-sama memiliki momen terbaiknya dalam bertahan maupun menyerang," ucapnya.

Zuvela juga memberikan apresiasi terhadap sambutan suporter Persebaya. Dia mengaku terkesan ketika pendukung Green Force memberikan tepuk tangan saat timnya lebih dahulu mencetak gol pada babak pertama.

Pengalaman tersebut membuat Zuvela berharap hubungan sepak bola Australia dan Indonesia semakin berkembang. Dia ingin lebih banyak pemain Indonesia mendapat kesempatan berkarier di kompetisi Australia, khususnya Western Australia.