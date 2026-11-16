Tak Peduli Hasil Persebaya Vs Western Australia, Bernardo Tavares Fokus Evaluasi Pemain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak menjadikan kemenangan 4-3 atas Western Australia Football Team sebagai fokus utama dalam laga persahabatan internasional di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11) malam.

Pelatih asal Portugal tersebut justru lebih mengutamakan evaluasi pemain dan peningkatan kepercayaan diri skuad, terutama bagi penggawa yang baru pulih dari cedera maupun minim menit bermain.

"Menurut saya, kemenangan selalu bagus. Namun, sebelum pertandingan ini, saya sudah katakan bahwa hasilnya bagi saya tidaklah penting," kata Tavares saat konferensi pers seusai pertandingan.

Menurut dia, laga tersebut menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain untuk kembali mendapatkan menit bermain. Saddil Ramdani, Alfan Suaib, hingga Matheus Lagoa termasuk pemain yang memperoleh kesempatan tampil setelah menjalani pemulihan cedera atau belum banyak bermain bersama tim utama.

Tavares juga memberikan kepercayaan kepada pemain Elite Pro Academy (EPA) Persebaya, Paulinus dan Satria, untuk merasakan pengalaman bermain bersama skuad senior.

Khusus Paulinus, Tavares mengaku terkesan dengan performanya selama latihan sehingga memutuskan menurunkan pemain muda tersebut sejak awal pertandingan.

"Kemarin, Paulinus tampil bagus dalam latihan. Jadi hari ini saya katakan kepada tim, hari ini Paulinus akan bermain sejak awal. Kami pun menurunkannya, dan menurut saya dia melakukan tugasnya dengan baik, terutama saat momen menyerang," ujarnya.

Meski menunjukkan potensi, Paulinus dinilai masih memiliki sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan. Tavares menyoroti kemampuan bertahan dan transisi bertahan yang masih harus dikembangkan, sebagaimana pemain muda lainnya.