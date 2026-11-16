Persebaya Menang 4-3 atas Western Australia, Pemain Minim Menit Tampil Menjanjikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kepercayaan Bernardo Tavares kepada sejumlah pemain Persebaya Surabaya yang selama ini minim menit bermain mulai menunjukkan hasil positif.

Dalam kemenangan 4-3 atas Western Australia Football Team, beberapa penggawa yang jarang mendapat kesempatan tampil hingga pemain yang baru pulih dari cedera mampu memanfaatkan kepercayaan tersebut dengan penampilan menjanjikan.

Persebaya meraih kemenangan dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11). Sempat tertinggal lebih dahulu, Green Force mampu bangkit dan mengakhiri pertandingan dengan skor 4-3.

Empat gol Persebaya masing-masing dicetak Risto Mitrevski pada menit ke-63, Alfan Suaib (64'), Alex Martins (72'), serta Gledson Paixao yang memastikan kemenangan melalui gol pada menit ke-89.

Dalam pertandingan tersebut, pelatih Bernardo Tavares memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain yang belum banyak memperoleh menit bermain. Alfan Suaib, Yusuf Meilana, pemain muda Paulinus Kapli, hingga Lutfi Masrohan mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan mereka.

Rekrutan anyar Matheus Lagoa yang sebelumnya menjalani pemulihan cedera juga turut merasakan atmosfer pertandingan di GBT.

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Pelatih asal Portugal itu menjelaskan, rotasi pemain dilakukan untuk melihat kesiapan para penggawa, khususnya mereka yang baru kembali dari cedera.

"Ya, secara logis memang seperti ini, jadi kami menurunkan beberapa pemain yang baru pulih dari cedera seperti Saddil, Alfan, Lagoa, dan lainnya," ucap Tavares dalam sesi konferensi pers.