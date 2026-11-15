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JPNN.com Jatim Olahraga Persebaya Unggul 4-3 dari Western Australia, Hujan Gol di Babak Kedua

Persebaya Unggul 4-3 dari Western Australia, Hujan Gol di Babak Kedua

Minggu, 15 November 2026 – 22:05 WIB
Persebaya Unggul 4-3 dari Western Australia, Hujan Gol di Babak Kedua - JPNN.com Jatim
Para pemain Persebaya saat merayakan gol penutup ke gawang Western Australia, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (15/11). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya mengungguli Western Australia dengan hasil akhir 4-3 pada pertandingan persahabatan, yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (15/11).

Persebaya membuka peluang melalui umpan Diogo Ramalho kepada Yan Mabela, tetapi lebih dulu dalam posisi offside. Lalu, tandukan Ramadhan Sananta juga masih bisa ditangkap Adrian Sinagra.

Lalu, pemain jebolan Elite Pro Academy (EPA) atau Persebaya U-20 Paulinus mendapat tiga kali percobaan tendangan. Namun, semuanya berhasil ditepis oleh penjaga gawang.

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Para pemain Western Australia masih kesulitan keluar dari kurungan Bajo Ijo sampai menit 25. Anak asuh Brad Jones hanya bisa melakukan beberapa umpan panjang.

Yan Mabela dan Ramadhan Sananta secara bergantian hanya berhadapan dengan penjaga gawang Western Australia. Namun, keduanya sama-sama gagal memanfaatkan peluang emas.

Western Australia lebih dulu membuka keunggulan melalui skema umpan satu dua Charlie Chechlacz dengan Josh Risdon, serta diselesaikan tandukan Daniel Jankuloski menit 40.

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Persebaya menyamakan kedudukan melalui sontekan Risto Mitrevski di depan gawang Western Australia menit 62. Bahkan, Alfan Suaib menggandakan gol melalui tendangannya menit 64.

Kemudian, Green Force menambah keunggulan melalui tandukan Alex Martin di depan mulut gawang menit 72, setelah menerima umpan dari pemain yang lama absen Matheus Lagoa.

Persebaya menang 4-3 dari Western Australia pada laga amal di Stadion GBT Surabaya
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TAGS   Persebaya Stadion GBT western australia laga amal persebaya

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