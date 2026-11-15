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Susunan Pemain Persebaya Vs Western Austarlia dalam Laga Amal di Surabaya

Minggu, 15 November 2026 – 19:37 WIB
Susunan Pemain Persebaya Vs Western Austarlia dalam Laga Amal di Surabaya - JPNN.com Jatim
Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares saat menemani anak asuhnya bermain, Minggu (15/11). Foto: Media Officer Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya menggelar laga amal lawan Western Austarlia di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (15/11). Bajol Ijo menurunkan campuran skuat utama dan yang jarang mendapat menit bermain.

Dalam laga tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares pada menit awal memercayakan penjaga gawang kepada Ernando Ari.

Kemudian, pada posisi bertahan Green Force diisi oleh, Koko Ari, Rachmat Irianto, Walber Motta, dan Yusuf Meliana. Di lini tengah ada Diogo Ramalho, Sadida, dan Paulinus.

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Lalu, daya gedor Persebaya diisi oleh trio Yan Mabela, Saddil Ramdani, serta Ramadhan Sananta.

Di sisi lain, Western Australia yang dinahkodai Brad Jones menurunkan Adrian Sinagra pada posisi kiper. Kemudian, Isaiah Winawel, Aryn Williams, Jack Cusby, Oliver Annis, dan Josh Risdon di belakang.

Selanjutnya, di lini tengah ada duet Mitchell Oxborran dengan Charlie Chechlacz. Kemudian, di bagian penyerangan ada Chad Nilson, Santiago Flores, serta Sam Pollard.

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Pertandingan uji coba Persebaya Surabaya melawan Western Australia itu merupakan laga amal. Sebab, hasil penjualan tiket akan didonasikan dalam bentuk alat tulis ke panti asuhan di Jawa Timur.

“Sebuah pertandingan untuk berbagi dan memberi arti lebih,” tulis akun Instagram resmi Persebaya di @officialpersebaya, Rabu (11/11).

Daftar susunan pemain kedua tim, antara Persebaya dengan Western Australia dalam laga amal di Stadion GBT Surabaya.
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TAGS   Persebaya Stadion GBT western australia laga amal persebaya

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