JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Angga Saputra Raih Save of the Month Oktober 2026, Kiper Madura United Makin Termotivasi

Angga Saputra Raih Save of the Month Oktober 2026, Kiper Madura United Makin Termotivasi

Minggu, 15 November 2026 – 12:07 WIB
Angga Saputra Raih Save of the Month Oktober 2026, Kiper Madura United Makin Termotivasi - JPNN.com Jatim
Angga Saputra meraih Save of the Month Oktober 2026 berkat penyelamatan krusial saat Madura United mengalahkan Persib Bandung 1-0. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Penampilan impresif Angga Saputra bersama Madura United FC berbuah penghargaan individu. Penyelamatan kiper Laskar Sape Kerrab saat menghadapi Persib Bandung pada pekan keenam BRI Super League 2026/27 terpilih sebagai Save of the Month Oktober 2026.

Momen tersebut terjadi ketika Madura United menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10).

Angga tampil gemilang dengan menggagalkan peluang emas Uilliam Barros Pereira. Kiper berusia 33 tahun itu berhasil menepis sepakan keras pemain impor Maung Bandung dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kiri pada menit ke-86.

Baca Juga:

Penyelamatan tersebut menjadi salah satu momen krusial dalam pertandingan. Madura United akhirnya mengamankan kemenangan tipis 1-0 sekaligus mencatatkan clean sheet pada laga tersebut.

Performa apik Angga juga membuatnya dinobatkan sebagai Player of the Match dalam pertandingan Madura United kontra Persib Bandung.

Mantan penjaga gawang Persebaya Surabaya itu mengaku senang salah satu penyelamatannya sepanjang Oktober mendapat pengakuan melalui penghargaan Save of the Month.

Baca Juga:

Angga menyebut penghargaan tersebut menjadi tambahan semangat dan motivasi untuk terus memberikan penampilan terbaik bagi Madura United.

Pemilik nomor punggung 1 itu berharap pencapaian tersebut bisa menjadi pemacu untuk memperbanyak catatan clean sheet pada pertandingan berikutnya.

Angga Saputra meraih Save of the Month Oktober 2026 berkat penyelamatan krusial saat Madura United mengalahkan Persib Bandung 1-0.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Angga Saputra save of the month kiper madura united madura united BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU