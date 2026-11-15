Angga Saputra Raih Save of the Month Oktober 2026, Kiper Madura United Makin Termotivasi
jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Penampilan impresif Angga Saputra bersama Madura United FC berbuah penghargaan individu. Penyelamatan kiper Laskar Sape Kerrab saat menghadapi Persib Bandung pada pekan keenam BRI Super League 2026/27 terpilih sebagai Save of the Month Oktober 2026.
Momen tersebut terjadi ketika Madura United menjamu Persib Bandung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10).
Angga tampil gemilang dengan menggagalkan peluang emas Uilliam Barros Pereira. Kiper berusia 33 tahun itu berhasil menepis sepakan keras pemain impor Maung Bandung dari dalam kotak penalti menggunakan kaki kiri pada menit ke-86.
Penyelamatan tersebut menjadi salah satu momen krusial dalam pertandingan. Madura United akhirnya mengamankan kemenangan tipis 1-0 sekaligus mencatatkan clean sheet pada laga tersebut.
Performa apik Angga juga membuatnya dinobatkan sebagai Player of the Match dalam pertandingan Madura United kontra Persib Bandung.
Mantan penjaga gawang Persebaya Surabaya itu mengaku senang salah satu penyelamatannya sepanjang Oktober mendapat pengakuan melalui penghargaan Save of the Month.
Angga menyebut penghargaan tersebut menjadi tambahan semangat dan motivasi untuk terus memberikan penampilan terbaik bagi Madura United.
Pemilik nomor punggung 1 itu berharap pencapaian tersebut bisa menjadi pemacu untuk memperbanyak catatan clean sheet pada pertandingan berikutnya.
Angga Saputra meraih Save of the Month Oktober 2026 berkat penyelamatan krusial saat Madura United mengalahkan Persib Bandung 1-0.
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