Persebaya Vs Western Australia Jadi Ajang Bernardo Tavares Uji Pemain Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya akan memanfaatkan laga uji coba internasional melawan Western Australia Football Team untuk mengevaluasi kesiapan pemain. Pelatih Bernardo Tavares berencana memberikan kesempatan kepada pemain muda, mereka yang minim menit bermain, hingga penggawa yang baru pulih dari cedera.

Green Force dijadwalkan menjamu Western Australia Football Team dalam International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11). Pertandingan tersebut juga menjadi momentum bagi Persebaya untuk menjaga ritme permainan sekaligus memulihkan kepercayaan diri setelah melewati sejumlah hasil kurang memuaskan.

Tavares menilai laga uji coba tersebut menjadi kesempatan bagi seluruh pemain untuk menunjukkan kualitas dan kesiapan mereka ketika mendapat kepercayaan tampil.

"Pertandingan ini menjadi kesempatan yang bagus bagi semua pemain untuk menunjukkan kemampuan. Kami akan melihat siapa saja yang benar-benar siap dan bisa mendapatkan kesempatan bermain, termasuk pemain yang baru kembali dari cedera," ujar Tavares dalam konferensi pers, Sabtu (14/11).

Meski membuka peluang bagi banyak pemain, pelatih asal Portugal itu tetap mengutamakan kondisi fisik sebelum menentukan komposisi tim.

Dia menegaskan pemain yang baru pulih dari cedera maupun rekrutan anyar Matheus Lagoa harus mendapatkan rekomendasi tim medis terlebih dahulu sebelum diturunkan.

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"Namun, kami masih harus menunggu persetujuan dari tim medis untuk memastikan apakah mereka sudah siap bermain," jelasnya.

Laga melawan Western Australia juga menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk membangun kembali kepercayaan diri setelah belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.