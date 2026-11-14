Arema FC Vs Persebaya Digelar di Bali, Panpel Ungkap Alasan Pemindahan Venue

jatim.jpnn.com, MALANG - Pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027 dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11).

Kepastian pemindahan lokasi pertandingan kandang Arema FC tersebut disampaikan Ketua Match Organizing Committee (MOC) atau Panitia Pelaksana (Panpel) Pertandingan Arema FC Bram Hady Sulton, Jumat.

Bram menjelaskan keputusan itu didasarkan pada hasil koordinasi serta terbitnya surat sirkuler resmi pertandingan dari operator kompetisi.

"Sirkuler pertandingan memang sudah keluar dan laga melawan Persebaya resmi ditetapkan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada 29 November," kata Bram dalam keterangan resmi yang diterima di Malang.

Menurutnya, panpel sebenarnya telah menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan pertandingan sejak awal kompetisi. Persiapan tersebut meliputi aspek teknis lapangan, pengelolaan penonton, hingga simulasi pelaksanaan pertandingan.

"Secara teknis dan sumber daya manusia, kami sangat siap," ucapnya.

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Namun, pelaksanaan laga bertajuk Derbi Jatim tersebut bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-1.266 Kabupaten Malang. Stadion Kanjuruhan juga dijadwalkan digunakan untuk kegiatan tersebut pada 28 November 2026 sehingga proses perizinan pertandingan di Malang menghadapi kendala tersendiri.

Kepastian pemindahan venue turut diperkuat dengan surat balasan resmi Polres Malang Nomor B/1541/XI/YAN.2.1./2026 tertanggal 9 November 2026.