JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Arema FC Vs Persebaya Digelar di Bali, Panpel Ungkap Alasan Pemindahan Venue

Arema FC Vs Persebaya Digelar di Bali, Panpel Ungkap Alasan Pemindahan Venue

Sabtu, 14 November 2026 – 10:35 WIB
Arema FC Vs Persebaya Digelar di Bali, Panpel Ungkap Alasan Pemindahan Venue - JPNN.com Jatim
Arsip Foto - Pesepak bola Persebaya Surabaya Riyan Ardiansyah (kanan) berusaha melewati hadangan pesepak bola Arema FC IIham Rio Fahmi (kiri) saat pertandingan BRI Super League 2025/2026 d Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 28/4/2026). Arema FC menelan kekalahan dari tamunya Persebaya Surabaya 0-4. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hma

jatim.jpnn.com, MALANG - Pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027 dipastikan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (29/11).

Kepastian pemindahan lokasi pertandingan kandang Arema FC tersebut disampaikan Ketua Match Organizing Committee (MOC) atau Panitia Pelaksana (Panpel) Pertandingan Arema FC Bram Hady Sulton, Jumat.

Bram menjelaskan keputusan itu didasarkan pada hasil koordinasi serta terbitnya surat sirkuler resmi pertandingan dari operator kompetisi.

Baca Juga:

"Sirkuler pertandingan memang sudah keluar dan laga melawan Persebaya resmi ditetapkan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada 29 November," kata Bram dalam keterangan resmi yang diterima di Malang.

Menurutnya, panpel sebenarnya telah menyiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan pertandingan sejak awal kompetisi. Persiapan tersebut meliputi aspek teknis lapangan, pengelolaan penonton, hingga simulasi pelaksanaan pertandingan.

"Secara teknis dan sumber daya manusia, kami sangat siap," ucapnya.

Baca Juga:

Namun, pelaksanaan laga bertajuk Derbi Jatim tersebut bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-1.266 Kabupaten Malang. Stadion Kanjuruhan juga dijadwalkan digunakan untuk kegiatan tersebut pada 28 November 2026 sehingga proses perizinan pertandingan di Malang menghadapi kendala tersendiri.

Kepastian pemindahan venue turut diperkuat dengan surat balasan resmi Polres Malang Nomor B/1541/XI/YAN.2.1./2026 tertanggal 9 November 2026.

Arema FC vs Persebaya pada 29 November 2026 resmi digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. Panpel mengungkap kendala perizinan di Malang.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Arema FC vs Persebaya Persebaya arema fc BRI Super League Derbi Jatim Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU