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Kontingen Surabaya Raih Juara Umum di Kompetisi Popda XV Jawa Timur 2026

Jumat, 13 November 2026 – 17:32 WIB
Kontingen Surabaya Raih Juara Umum di Kompetisi Popda XV Jawa Timur 2026 - JPNN.com Jatim
Para atlet pelajar Surabaya yang berkompetisi Popda XV 2026 Jawa Timur, Jumat (13/11). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kota Surabaya meraih juara umum dalam kompetisi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026, yang telah digelar mulai 29 Oktober hingga 11 November 2026.

Dalam ajang itu, Kota Surabaya memperoleh 80 medali emas, 69 perak, dan 81 perunggu. Angka tersebut meningkat dari tahun lalu, yakni 50 medali emas, 41 perak, dan 42 perunggu.

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Herry Purwadi bersyukur Kota Pahlawan kembali menjadi juara umum.

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“Alhamdulillah, Kota Surabaya bisa kembali menjadi juara umum. Kami tentu bangga dengan perjuangan para atlet,” kata Herry dalam keterangan persnya, Jumat (12/11).

Herry menyebut ada 509 atlet pelajar Surabaya yang diberangkatkan untuk mengikuti kompetisi dan bersaing dengan kontingen dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.

“Mereka (atlet dan pelatih) sudah berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik, lalu membuktikannya melalui hasil yang sangat membanggakan,” ujarnya.

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Popda XV Jawa Timur 2026 sendiri mempertandingkan 29 cabang olahraga dengan lokasi penyelenggaraan di Surabaya, Madiun, Magetan, serta ditutup di Ngawi.

Herry berharap capaian positif tersebut tidak membuat para atlet untuk cepat berpuas diri. Namun, bisa menjadi penyemangat agar terus meningkatkan kemampuannya.

Surabaya meraih juara umum dalam kompetisi Popda XV Jawa Timur 2026 dengan 80 medali emas, 69 perak, dan 81 perunggu
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TAGS   Jawa Timur surabaya atlet pelajar Popda XV 2026

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