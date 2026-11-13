Performa Apik di Persik Kediri, Zanadin Fariz Dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Performa apik Zanadin Fariz bersama Persik Kediri pada sembilan pertandingan awal BRI Super League 2026/27 berbuah manis. Pemain muda Macan Putih itu mendapat panggilan dari pelatih Timnas Indonesia John Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali pada 9–17 November 2026.

Direktur Olahraga Persik Kediri Razzi Taruna menyambut positif pemanggilan Zanadin Fariz ke skuad Garuda. Dia menilai kesempatan tersebut menjadi momentum berharga bagi pemain berusia 22 tahun itu untuk meningkatkan pengalaman dan kemampuan.

"Ini akan menjadi kesempatan besar bagi Zanadin Fariz untuk menambah pengalaman dan mengasah kemampuan bersama timnas. Semoga kepercayaan ini juga menjadi motivasi tambahan bagi Zanadin untuk terus menampilkan peforma terbaik bersama Persik Kediri," tutur Razzi Taruna dikutip dari laman ileague.id, Jumat (13/11).

Sepanjang kompetisi BRI Super League 2026/27, Zanadin menjadi salah satu pemain Persik Kediri yang mampu menjaga konsistensi performa. Pemain kelahiran Bekasi itu juga berhasil mengoleksi tiga penghargaan individu dari I.League.

Penghargaan tersebut meliputi The Best Young Player of the Week pada pekan kedua, The Best Young Player of the Month, serta Player of the Match saat Persik Kediri menghadapi Arema FC.

Pemanggilan Zanadin menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda FIFA Matchday November 2026. John Herdman sebelumnya memanggil 22 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali.

Bagi Zanadin, kesempatan kembali memperkuat Timnas Indonesia menjadi momen penting setelah cukup lama absen membela skuad Garuda. Pemain yang lahir pada 31 Mei 2004 itu sebelumnya menjadi langganan tim nasional kelompok usia, mulai dari U-19 hingga U-23, sejak 2022.

Zanadin juga pernah mencicipi tim senior ketika Timnas Indonesia menghadapi Myanmar pada fase Grup B Piala AFF 2024. Dalam pertandingan yang berlangsung 9 Desember 2024 tersebut, skuad Garuda yang saat itu ditangani Shin Tae-yong sukses meraih kemenangan 1-0.