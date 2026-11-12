Lulinha dkk Siapkan Jadwal Padat, Madura United Hadapi Garudayaksa dan Persela

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC memilih mengakhiri masa libur lebih awal selama jeda internasional FIFA Matchday. Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dkk kembali menjalani latihan di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (11/11).

Skuad berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut sebelumnya mendapat jatah libur selama empat hari setelah sukses menaklukkan Arema FC dengan skor telak 3-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam.

Manajer Madura United Umar A. Wachdin mengatakan, keputusan kembali berlatih lebih awal merupakan bagian dari upaya menjaga kondisi dan kesiapan pemain. Jeda kompetisi dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan sekaligus meningkatkan performa tim.

Menurutnya, Madura United tidak ingin kehilangan momentum positif setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Arema FC. Terlebih, perjalanan kompetisi BRI Super League 2026/2027 masih panjang dengan menyisakan 25 pertandingan.

"Kami tidak ingin terlena dengan hasil baik, jadi kami jadwalkan latihan lebih awal. Untuk apa? Tentu sebagai upaya menjaga momentum bagus kami," ujar Umar, Rabu (11/11) malam.

Madura United mengawali kompetisi BRI Super League musim ini dengan cukup baik. Tim yang identik dengan kostum loreng merah putih tersebut kini menempati posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 19 poin.

Jumlah poin tersebut sebenarnya sama dengan milik Bali United FC. Namun, Madura United kalah dalam produktivitas gol dari klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut yang sejauh ini menjadi tim dengan koleksi gol terbanyak, yakni 26 gol.

Setelah jeda FIFA Matchday, Madura United bakal menghadapi jadwal kompetisi yang padat. Anak asuh Jose Gomes akan menjalani pertandingan BRI Super League 2026/2027 sekaligus babak penyisihan grup I.League Cup 2026/2027.