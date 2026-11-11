Uji Coba Persebaya Lawan Western Australia Bakal Jadi Laga Amal untuk Panti Asuhan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pertandingan uji coba Persebaya Surabaya melawan Western Australia bakal menjadi laga amal. Sebab, hasil penjualan tiket akan didonasikan dalam bentuk alat tulis ke panti asuhan di Jawa Timur.

Laga amal antara Persebaya melawan Western Australia tersebut rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, pada Minggu (15/11) mendatang, pukul 19.00 WIB.

“Sebuah pertandingan untuk berbagi dan memberi arti lebih,” tulis akun Instagram resmi Persebaya di @officialpersebaya, Rabu (11/11).

Persebaya akan menyalurkan pendapatan tiket pertandingan tersebut melalui bantuan ke panti asuhan. Di sisi lain, para suporter juga bisa memberikan donasi di dekat stadion.

“Pendapatan tiket akan didonasikan dalam bentuk alat tulis kepada panti asuhan di Jawa Timur. Penonton yang hadir juga dapat berpartisipasi melalui titik donasi di Gate 17 dan Lobby Super Fans,” ujarnya.

Green Force sendiri bakal memanfaatkan laga melawan Western Australia tersebut, untuk memberikan kesempatan bermain bagi punggawanya yang jarang dimasukkan saat pertandingan resmi.

“Laga ini sekaligus menjadi kesempatan bagi pemain yang minim menit bermain dan baru pulih dari cedera untuk tampil,” ucapnya.

Hal tersebut diamini oleh pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Menurutnya, pertemuan dengan Western Australia merupakan waktu yang tepat untuk melihat kembali kondisi anak asuhnya.