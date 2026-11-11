Dua Pemain Persebaya Dipanggil Timnas, Reza Arya ke Indonesia dan Yuran Fernandes Bela Tanjung Verde

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua pemain Persebaya Surabaya mendapat kepercayaan membela negara masing-masing pada jeda internasional November 2026. Reza Arya Pratama dipanggil memperkuat Timnas Indonesia, sementara Yuran Fernandes kembali masuk skuad Timnas Tanjung Verde.

Reza Arya mendapatkan panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali pada 9-17 November 2026. Kiper Green Force tersebut mengaku senang dan bersyukur kembali memperoleh kesempatan mengenakan seragam Merah Putih.

Dia bertekad memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah pengalaman sekaligus meningkatkan kemampuan melalui arahan tim pelatih.

"Alhamdulillah, saya sangat senang dan bersyukur mendapat panggilan ini. Saya ingin memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik mungkin, mengikuti setiap arahan pelatih, serta menyerap ilmu sebanyak-banyaknya selama pemusatan latihan," ujar Reza dikutip dari laman ileague.id, Rabu (11/11).

Reza menjadi salah satu dari 23 pemain yang dipanggil pelatih John Herdman. Namun, agenda pemusatan latihan kali ini tidak disertai pertandingan uji coba internasional.

Skuad Garuda sebelumnya dijadwalkan bertandang ke markas Yordania pada 13 November. Rencana tersebut kemudian dibatalkan setelah mempertimbangkan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Tim pelatih sempat berupaya mencari alternatif lawan tanding, tetapi belum membuahkan hasil. Sebagai gantinya, persiapan tim dipusatkan di Bali selama sepekan.

Meski tanpa pertandingan uji coba, agenda tersebut tetap menjadi kesempatan bagi John Herdman untuk memantau kondisi pemain, menyatukan pemahaman taktik, serta memperkuat fondasi tim menjelang agenda internasional berikutnya.