Gulat Surabaya Borong 11 Medali POPDA Jatim 2026, Ini Daftar 4 Atlet Peraih Emas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kontingen cabang olahraga (cabor) gulat Kota Surabaya berhasil memborong 11 medali dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Ngawi pada 6-11 November.

Raihan tersebut terdiri atas empat medali emas, empat perak, dan tiga perunggu. Hasil ini sekaligus menjadi kontribusi penting bagi kontingen Kota Surabaya yang masih kokoh di peringkat pertama klasemen umum perolehan medali.

Empat medali emas Surabaya diraih Azhiva Maulina pada nomor tunggal bebas 43 kilogram (kg) putri, Natalia Wahyu Putri pada nomor tunggal bebas 73 kg putri, Saladin Umar pada nomor tunggal bebas 51 kg putra, serta Wishnu Anindra Wahyu Wardhana pada nomor tunggal Grego 55 kg putra.

Sementara itu, empat medali perak disumbangkan Amelia Rafsanjani pada nomor tunggal bebas 46 kg putri, Athaya Salsabila Fatin pada nomor tunggal bebas 49 kg putri, Dania Putri Parlesta pada nomor tunggal bebas 61 kg putri, serta Moch. Arif Setiawan pada nomor tunggal Grego 41-45 kg putra.

Adapun tiga medali perunggu diraih Belva Onawa Lavina pada nomor tunggal bebas 36-40 kg putri, Nagari Kanta Rafabli Indonesia pada nomor tunggal bebas 65 kg putri, dan Navisha Adiba Halinanjani pada nomor tunggal bebas 57 kg putri.

Pelatih gulat Surabaya Sri Dwi Wahyudi mengapresiasi pencapaian para atletnya. Dia menilai perkembangan anak didiknya menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dari sisi mental bertanding dan ketahanan fisik.

"Secara keseluruhan, cara bermain anak-anak sudah jauh lebih baik, baik secara mental maupun fisik. Evaluasi utama kita saat ini hanya tinggal menyempurnakan program peningkatan power," ujar Sri Dwi saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).

Setelah POPDA, tim gulat Surabaya langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2027. Pada ajang tersebut, Surabaya akan bertindak sebagai tuan rumah.