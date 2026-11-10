Dimitar Mitkov Masuk Persaingan Top Skor BRI Super League, Koleksi 6 Gol

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Striker Madura United FC Dimitar Mitkov terus menunjukkan ketajamannya di BRI Super League 2026/27. Tambahan satu gol ke gawang Arema FC mengantarkan pemain asal Bulgaria itu mengoleksi enam gol hingga pekan kesembilan.

Jumlah tersebut membuat Mitkov menyamai torehan tiga pemain asing lainnya, yakni striker Persija Jakarta Alexander Thomas Jeremejeff, penyerang Dewa United Banten FC Denilson Junir, serta gelandang Bali United FC Teppei Yachida.

Dari empat pemain tersebut, hanya Yachida yang telah memperkuat klubnya sejak pertengahan musim 2025/26. Sementara Mitkov, Jeremejeff, dan Denilson Junir merupakan pemain debutan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini.

Manajer Madura United Umar A Wachdin mengaku senang dengan proses adaptasi Mitkov yang berjalan cepat. Menurutnya, kontribusi striker tersebut selama delapan pertandingan menjadi keuntungan besar bagi Laskar Sape Kerrab.

"Kami melihat proses adaptasi yang cepat dari Dimitar Mitkov. Itu merupakan sebuah keuntungan bagi kami mempunyai striker yang bisa bantu tim dalam permainan, termasuk jadi mesin gol," ungkap Umar, Minggu (8/11).

Mitkov sendiri mengakui keberhasilannya beradaptasi tidak lepas dari dukungan rekan setim dan jajaran pelatih Madura United.

Pemain bernomor punggung 9 itu menegaskan enam gol yang telah dicetaknya merupakan hasil kerja sama seluruh elemen tim, bukan semata-mata kontribusi individu.

"Tentu saya sangat senang. Ini bukan hanya kerja saya, tapi semua elemen di tim ini. Saya akan terus berusaha berikan yang terbaik untuk Madura United dengan merawat kerja sama yang baik di tim ini," tuturnya.