Cetak Gol dan Bantu Clean Sheet, Jorge Mendonca Masuk Best XI Pekan Kesembilan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Jorge Ambrosio Mendonca kembali masuk Best XI of the Week BRI Super League 2026/27. Bek Madura United itu mendapat penghargaan tersebut setelah tampil impresif saat Laskar Sape Kerrab menang 3-0 atas Arema FC dalam Derby Jawa Timur di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11).

Stoper berusia 31 tahun itu tidak hanya berkontribusi menjaga pertahanan Madura United hingga mencatatkan clean sheet pada pekan kesembilan. Mendonca juga menjadi pencetak gol pembuka yang mengawali kemenangan telak timnya.

Mendonca mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45. Dia sukses menyundul bola hasil umpan matang kapten Madura United, Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha, melalui skema tendangan pojok.

Gol tersebut membuka kebuntuan pertandingan. Dua menit berselang, Dimitar Mitkov menggandakan keunggulan Madura United setelah kembali membobol gawang Muhammad Adi Satryo.

Gali Freitas kemudian menutup pesta gol Laskar Sape Kerrab melalui gol pada menit 90+2 sekaligus memastikan kemenangan 3-0 atas Arema FC.

Kontribusi Mendonca dalam pertandingan tersebut membuatnya terpilih sebagai salah satu stoper Best XI of the Week pekan kesembilan. Dia bersanding dengan dua pemain belakang Isenmulang Kalteng FC, Andi Ramdani dan Leonardo Silva Lelis.

Penghargaan tersebut menjadi yang ketiga bagi Mendonca sepanjang musim ini. Sebelumnya, bek berkebangsaan Brasil itu juga masuk Best XI of the Week pada pekan kedelapan ketika Madura United menundukkan PSM Makassar dengan skor 1-0.

Mendonca juga pernah mendapat penghargaan serupa pada pekan ketiga. Saat itu, dia mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-71 ketika Madura United mengalahkan PSIM Yogyakarta 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9).