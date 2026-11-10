Persebaya Kalah dari Persija, Francisco Rivera Ungkap Penyebab Kekecewaan

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Kapten Persebaya Francisco Rivera tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Green Force harus pulang dari Jakarta tanpa membawa poin. Persebaya kalah 0-1 dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

Gol tuan rumah pada menit ke-89 menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut sekaligus memupus harapan Persebaya membawa pulang hasil positif.

Rivera mengakui kekalahan itu meninggalkan kekecewaan mendalam bagi seluruh pemain di ruang ganti. Menurut pemain asal Meksiko tersebut, para penggawa Green Force sudah berjuang maksimal, tetapi belum mampu mendapatkan hasil sesuai harapan.

"Seluruh pemain merasa kecewa dan sedih dengan hasil (lawan Persija). Saya memahami perasaan tersebut karena kami semua sudah berjuang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," ujar Rivera dikutip dari laman ileague.id, Selasa (10/11).

Kekecewaan tersebut makin terasa karena Persebaya sebenarnya memiliki sejumlah kesempatan untuk mencetak gol lebih dulu. Ramadhan Sananta beberapa kali berada dalam posisi menjanjikan, termasuk ketika mendapatkan ruang untuk berhadapan dengan penjaga gawang Persija.

Namun, peluang tersebut belum mampu mengubah papan skor. Rivera sendiri turut mendapatkan kesempatan membawa Persebaya unggul, tetapi sejumlah peluang Green Force pada babak pertama belum bisa dimaksimalkan.

"Kami bermain cukup baik pada babak pertama dan berhasil menciptakan beberapa peluang untuk mencetak gol. Namun, sayangnya, kami belum mampu memaksimalkan kesempatan tersebut," katanya.

Memasuki babak kedua, Persija mulai meningkatkan tekanan. Sementara itu, Persebaya berusaha menjaga keseimbangan permainan dan mencari celah melalui serangan balik.