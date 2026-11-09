Persebaya Terus Gagal Raih Hasil Positif, Bernardo Tavares Akhirnya Buka Suara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rentetan hasil kurang memuaskan hingga pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 membuat Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan suporternya. Kekalahan dari Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) malam, menambah pekerjaan rumah pelatih Bernardo Tavares untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap tim.

Hasil tersebut terasa semakin berat karena Persebaya sebelumnya juga gagal meraih hasil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara dan Kendal Tornadoo FC di I.League Cup 2026/27.

Di tengah situasi tersebut, Bernardo menegaskan dirinya tidak ingin memberikan janji muluk kepada suporter. Dia hanya berkomitmen untuk terus bekerja keras demi memperbaiki kondisi tim.

"Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa selain kerja keras. Sejak hari pertama saya tiba, orang-orang meminta dan menginginkan banyak hal, saya tidak pernah menjanjikan apa pun. Saya hanya menjanjikan kerja keras. Jadi, saya sedang bekerja," tutur Tavares dikutip dari laman ileague.id, Senin (9/11).

Pelatih berlisensi UEFA Pro itu juga menyadari pentingnya dukungan suporter bagi perjalanan Persebaya. Dia mengapresiasi Bonek dan Bonita yang tetap hadir di Jakarta untuk mendukung tim meskipun sedang menghadapi situasi sulit.

"Hal yang bisa saya kendalikan adalah pekerjaan saya. Hal-hal lainnya berada di luar kendali saya. Tetapi saya sangat mengapresiasi Bonek dan Bonita yang hadir di sini hari ini. Sayangnya kami tidak bisa mempersembahkan poin," katanya.

Kekalahan dari Persija makin menyakitkan karena gol Ivan Mamut tercipta menjelang pertandingan berakhir. Bernardo mengaku sulit melihat kesedihan para pemain di ruang ganti setelah mereka gagal membawa pulang poin.

"Sangat tidak menyenangkan melihat kesedihan di wajah para pemain kami di ruang ganti. Namun, agar seseorang bisa menang, harus ada yang kalah," katanya.