Brandon Scheunemann Akhirnya Debut Bersama Madura United, Ini Harapannya

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Brandon Scheunemann akhirnya mendapatkan kesempatan menjalani debut bersama Madura United FC. Pemain muda berusia 21 tahun itu diturunkan saat Laskar Sape Kerrab mengalahkan Arema FC dengan skor 3-0 pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Jumat (6/11) malam.

Pelatih Madura United Jose Gomes memberikan kesempatan kepada Brandon ketika timnya sudah unggul tiga gol. Pemilik nomor punggung 16 tersebut masuk menggantikan penyerang asal Bulgaria, Dimitar Georgiev Mitkov, pada menit ke-94.

Meski hanya bermain beberapa menit, Brandon mengaku sangat senang bisa mencatatkan penampilan resmi pertamanya bersama Madura United.

Dia berharap debut tersebut menjadi awal untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dan membantu tim meraih hasil positif pada pertandingan berikutnya.

Brandon juga mempersembahkan kemenangan atas Arema FC kepada suporter Madura United dan seluruh masyarakat Madura.

"Tidak pernah puas dan terus lapar untuk lebih. Tiga poin ini untuk seluruh masyarakat Madura. Ditunggu lagi," ucap Brandon dikutip dari laman ileague.id, Senin (9/11).

Selain Brandon, pemain muda M Riski Afrisal juga mendapatkan kesempatan bermain untuk pertama kalinya pada musim ini. Sebelumnya, dia harus menepi akibat cedera yang dialami saat pramusim.

Riski masuk pada menit ke-94 untuk menggantikan Gali Freitas. Kesempatan tersebut menjadi penampilan perdananya setelah kembali dari cedera.