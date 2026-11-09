Jakmania dan Bonek Satu Tribun di JIS, Rizky Ridho Puji Kedewasaan Suporter

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pemandangan istimewa tersaji saat Persija Jakarta menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) malam. Jakmania dan Bonek terlihat berada dalam satu tribun dan menunjukkan sikap saling menghormati meski kedua tim memiliki rivalitas di lapangan.

Momen tersebut mendapat apresiasi dari kapten Persija Jakarta Rizky Ridho. Dia menilai kedewasaan suporter menjadi hal penting dalam sepak bola, terutama ketika dua kelompok pendukung klub berbeda bisa menyaksikan pertandingan secara berdampingan.

Ridho juga berharap suasana harmonis tersebut dapat terus terjaga dalam setiap pertemuan Persija dan Persebaya.

"Untuk Bonek dan The Jak, saya sangat berterima kasih juga. Mereka sangat-sangat dewasa. Mungkin ini salah satu contoh juga, mereka bisa satu tribun. Ini yang dibutuhkan pemain juga karena kalau saya didukung Bonek sama The Jak, energi saya bertambah karena Bonek juga suporter yang mendukung saya dari lama," tutur Ridho dikutip dari laman ileague.id, Senin (9/11).

Pemain yang pernah membela Persebaya itu mengaku memiliki kedekatan tersendiri dengan Bonek. Sebelum bergabung dengan Persija, dia pernah merasakan langsung dukungan suporter klub asal Kota Pahlawan tersebut.

Karena itu, kebersamaan Jakmania dan Bonek di JIS menjadi pemandangan yang membahagiakan baginya.

"Jadi, saya harap seperti ini terus berlanjut. Saling sama-sama dewasa. Friksi-friksi tidak apa-apalah sedikit karena memang rival. Jadi, harus terus seperti ini. Ketika Persija dijamu baik di sana, kami harus menjamu baik Bonek dan Persebaya di sini," katanya.

Di balik suasana hangat antarsuporter, pertandingan melawan Persebaya tetap menghadirkan perasaan berbeda bagi Ridho. Menghadapi klub dari kota kelahirannya yang turut mengorbitkan namanya bukan perkara mudah secara emosional.