Persebaya Kalah Dramatis dari Persija, Bernardo Tavares Soroti Peluang Terbuang

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Cuaca Persebaya Surabaya gagal membawa pulang poin dari markas Persija Jakarta pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Bajul Ijo kalah tipis 0-1 setelah Ivan Mamut mencetak gol pada menit ke-89 dalam pertandingan di Jakarta International Stadium, Sabtu (7/11) malam.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Sebab, menurut dia, timnya sebenarnya memiliki peluang lebih baik untuk mencetak gol, terutama pada babak pertama.

"Mengenai pertandingan menurut saya di babak pertama, peluang terbaik adalah milik kami. Tiga kali peluang dari Sananta ke arah gawang, satu hingga dua kali dari Rivera, sementara tim lawan seingat saya hanya punya satu tembakan dari luar," kata Tavares dikutip dari laman ileague.id, Senin (9/11).

Namun, situasi berubah setelah memasuki babak kedua. Persija meningkatkan tekanan dan mampu menciptakan lebih banyak ancaman ke gawang Persebaya.

Tavares menilai timnya masih memiliki sejumlah kesempatan melalui transisi menyerang. Akan tetapi, pengambilan keputusan pada momen penting belum berjalan maksimal.

"Di babak kedua, mereka memiliki tiga hingga empat tembakan ke gawang kami dan mencetak satu gol di menit-menit akhir. Kami memiliki beberapa transisi, tetapi pengambilan keputusan terkadang kurang bagus. Lalu ada situasi di mana salah satu pemain lawan seharusnya offside," ujar pelatih asal Portugal itu.

Dia juga menyoroti kesulitan Persebaya menghadapi garis pertahanan tinggi yang diterapkan Persija. Menurut Bernardo, timnya seharusnya mampu mengambil keputusan lebih baik ketika melakukan umpan terakhir.

"Menurut saya, menghadapi garis pertahanan tinggi Persija di babak kedua, kami perlu memiliki keputusan yang lebih baik pada umpan terakhir dan kami butuh mencetak gol, karena itu yang kami harapkan dari mereka," imbuhnya.