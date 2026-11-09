Mauro Zijlstra Bicara Mental Arema FC Jelang Hadapi PSS Sleman

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Arema FC harus segera melupakan kekalahan telak 0-3 dari Madura United FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Tim berjuluk Singo Edan itu kini dituntut membangun kembali kepercayaan diri sebelum menghadapi PSS Sleman setelah jeda kompetisi selama dua pekan.

Penyerang Arema FC Mauro Zijlstra mengakui pertandingan melawan Madura United berlangsung sulit. Dia menilai timnya tidak mampu menciptakan cukup banyak peluang untuk memberikan tekanan kepada tuan rumah.

"Ya, seperti yang dikatakan pelatih juga. Pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Kami pun tidak banyak menciptakan peluang, jadi situasinya memang sangat berat," kata Mauro dikutip dari laman ileague.id, Senin (9/11).

Kekalahan di Pamekasan tersebut memperlihatkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Arema FC. Selain meningkatkan kemampuan menciptakan peluang, konsentrasi pemain juga perlu diperbaiki agar tidak kehilangan kendali permainan dalam waktu singkat.

Arema FC menerima dua gol menjelang akhir babak pertama. Jorge Mendonca membuka keunggulan Madura United melalui sundulan pada menit ke-45, sebelum Dimitar Mitkov menggandakan skor menjadi 2-0 pada menit ke-45+2.

Ketertinggalan dua gol membuat Arema FC harus bekerja lebih keras pada babak kedua. Namun, upaya mereka belum cukup untuk memperkecil ketertinggalan.

Madura United justru menambah keunggulan melalui Gali Freitas pada menit ke-90+2 sekaligus memastikan kemenangan 3-0 di hadapan pendukungnya.

Memasuki jeda kompetisi, Mauro menyebut waktu libur akan dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi sekaligus membangun kesiapan mental tim.