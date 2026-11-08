Persebaya Kalah di Menit Akhir dari Persija, Bernardo Tavares: Sangat Menyedihkan

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya harus pulang dengan tangan hampa setelah kalah 0-1 dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

Gol Persija pada menit ke-89 menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut. Kekalahan pada menit-menit akhir itu membuat pelatih Persebaya Bernardo Tavares kecewa, terlebih Green Force datang ke Jakarta dengan target mencuri poin, bahkan membidik kemenangan.

Tavares mengakui hasil tersebut terasa menyakitkan bagi seluruh pemain. Menurut pelatih asal Portugal itu, Persebaya sebenarnya memiliki sejumlah peluang bagus, terutama pada babak pertama.

"Saat ini, tentu seluruh pemain merasa sedih dan kecewa. Kami datang dengan target membawa pulang poin, bahkan ingin mendapatkan tiga poin. Namun, hasil akhirnya tidak berpihak kepada Persebaya," ucap Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan dikutip dari laman resmi klub, Minggu (8/11).

Dia menilai Persebaya justru memiliki peluang lebih baik pada paruh pertama. Ramadhan Sananta beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk mengancam gawang Persija, sementara Francisco Rivera juga memiliki peluang membawa Green Force unggul.

"Menurut saya, pada babak pertama peluang terbaik justru dimiliki Persebaya. Ramadhan Sananta memiliki tiga kesempatan, sementara Rivera juga mendapatkan satu hingga dua peluang. Di sisi lain, Persija hanya mencatatkan satu tembakan dari luar kotak penalti," jelasnya.

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Memasuki babak kedua, Persija mulai meningkatkan tekanan dan mampu menciptakan sejumlah peluang yang mengarah ke gawang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan melalui gol pada menit ke-89.

Persebaya sebenarnya masih berusaha mencari celah melalui serangan transisi. Namun, penyelesaian akhir dan pengambilan keputusan pada situasi krusial belum berjalan optimal.