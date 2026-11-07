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Bermain Tandang, Persebaya Takluk dari Persija 1-0 dalam Laga BRI Super League

Sabtu, 07 November 2026 – 22:05 WIB
Bermain Tandang, Persebaya Takluk dari Persija 1-0 dalam Laga BRI Super League - JPNN.com Jatim
Pemain Persebaya Toni Firmansyah ketika berebut bola dengan andalan Persija Witan Sulaeman, di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Sabtu (7/11). Foto: Media Officer Persebaya

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya takluk dari Persija dengan hasil akhir 1-0 dalam pertandingan pekan ke sembilan BRI Super League, yang digelar di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

Babak pertama, Persija terus tampil menyerang melalui beberapa sentuhan pemain. Hingga mereka menciptakan peluang emas melalui kaki dari Witan Sulaeman.

Green Force tidak tinggal diam, Ramadhan Sananta membalasnya melalui tandukan setelah pemain Persija salah umpan. Namun, Nadeo Argawinata masih menangkap dengan mudah.

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Bek Persebaya Jefferson Silva sempat membuat kesalahan saat mengumpan ke kiper. M. Reza pun memutuskan untuk meninggalkan gawangnya guna mengamankan bola.

Striker Bajol Ijo Ramandhan Sananta membuang dua peluang emas di depan gawang. Yakni ketika sudah berhadapan dengan Nadeo dan saat tendangannya melebar ke sisi kanan.

Macan Kemayoran berganti menyerang melalui tendangan voli Ivan Mamut luar kotak penalti Persebaya, tetapi sepakan kencang tersebut masih melebar di sisi kanan Reza.

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Babak kedua, Persebaya sempat bermain terbuka pada menit awal. Bahkan, Catur Pamungkas sempat membuat umpan berbahaya, tetapi bola lebih dulu meninggalkan lapangan.

Pemain Green Force yang baru saja masuk Alex Martin juga mendapatkan peluang ketika berhasil menggocek Nadeo. Namun, wasit menganggap posisinya offside ketika menerima umpan.

Bermain Tandang, Persebaya Surabaya Takluk Dari Persija Jakarta 1-0 Dalam Laga BRI Super League.
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TAGS   Persebaya Persija Liga 1 Indonesia berita liga 1 BRI Super League jakarta internasional stadium

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