Persebaya Tahan Imbang Persija di Babak Pertama BRI Super League

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya menahan imbang tuan rumah Persija 0-0 pada babak pertama, lanjutan kompetisi BRI Super League yang digelar di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

Persija tampak terus menguasai bola hingga permainan pada menit ketujuh. Mereka menciptakan peluang emas melalui kaki Witan Sulaeman, tetapi tendangannya tidak sempurna.

Di sisi lain, Ramadhan Sananta membalasnya melalui tandukan yang kurang bertenaga, sehingga kiper Nadeo Nadeo Argawinata bisa menangkapnya dengan mudah.

Lalu, umpan yang terlalu pelan dari Jefferson Silva sempat membahayakan gawang Persebaya, untungnya M. Reza berlari mendekat agar bola masih bisa diamankan.

Sananta pun membuang peluang emasnya setelah menerima umpan terobosan dari Francisco Rivera, namun gagal dikonversikan menjadi gol karena tak bisa mengelabui Nadeo.

Pemain nomor punggung sembilan itu belum bisa mencetak gol, seusai tendangannya di sisi kiri lini serang melebar. Dia juga mendapat peluang lagi setelah menerima umpan dari Jefferson.

Macan Kemayoran berganti menyerang melalui tendangan voli Ivan Mamut luar kotak penalti Persebaya, tetapi sepakan kencang tersebut masih melebar di sisi kanan M. Reza.

Persija mendapatkan kesempatan emas menjelang turun minum, melalui tendangan bebas Kerim Memija. M. Reza masih bisa menangkapnya meski ada kemelut di depan gawangnya. (mcr23/jpnn)