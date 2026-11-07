Daftar Pemain Big Match Persija Lawan Persebaya di BRI Super League

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya melakoni laga Big Match melawan Persija dalam kompetisi lanjutan BRI Super League, yang digelar di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

Dalam laga tersebut, pelatih Persebaya Bernardo Tavares bermain menggunakan formasi 5-3-2. Yakni, dimulai dari posisi kiper yang diisi oleh M. reza.

Lalu, pada pertahanan ada Catur Pamungkas, Risto Mitrevski, Jefferson Silva, Walber Mota, dan Yuran Fernandes. Lini tengah ada trio, Francisco Rivera, Toni Firmansyah, serta Gledson Paixao.

Kemudian, Greend Force memasang dua pemain penyerangnya Ramadhan Sananta dan Miguel Preira.

Di sisi lain, Persija Jakarta pelatih Shin Tae-yong menggunakan formasi 4-2-4. Yaitu pada penjaga gawang masih diisi oleh nama Nadeo Argawinata.

Selanjutnya, di belakang ada Rizki Ridho, Denis Kolinger, Arhan Pratama, serta Kerim Memija. Lalu, pada posisi gelandang diplot duet Stjephan Loncar dan Fabio Colonego.

Persija memasang Witan Sulaeman, Arlyansah Abdulmanan, Ivan Mamut, serta Rayhan Hannan untuk membantu daya gedor.

Saat ini, Persija Jakarta masih kuat mempertahankan puncak klasemen BRI Super League. Di sisi lain, Persebaya tengah berjuang di papan tengah atau di posisi ketujuh. (mcr23/jpnn)