Mateus Lagoa Cedera, Persebaya Berpacu dengan Waktu Jelang Lawan Persija

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya menghadapi tantangan menjaga kebugaran pemain menjelang lawatan ke markas Persija Jakarta pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Padatnya jadwal pertandingan membuat pelatih Bernardo Tavares harus lebih cermat menentukan pemain yang siap diturunkan.

Persebaya dijadwalkan menghadapi Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) malam. Laga tersebut berlangsung setelah Green Force menjalani sejumlah pertandingan dalam rentang waktu berdekatan, termasuk di ajang I.League Cup 2026/27.

Bernardo Tavares mengakui waktu persiapan timnya sangat terbatas. Karena itu, fokus utama staf pelatih saat ini adalah memulihkan kondisi fisik pemain sebelum menghadapi Persija.

"Kami bermain pada tanggal 20, 23, dan 30, lalu ada pertandingan Piala Liga pada tanggal 3, dan sekarang kami akan bermain lagi pada tanggal 7. Sayangnya, kami tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini," ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (7/11).

Dia menjelaskan, tim pelatih akan mengevaluasi kondisi pemain setelah menjalani proses pemulihan dan sesi latihan.

"Kami berupaya melakukan pemulihan, dan setelah sesi latihan, kami akan melihat pemain mana yang paling siap baik secara fisik, mental, maupun taktis untuk menghadapi pertandingan," kata pelatih asal Portugal tersebut.

Di tengah persiapan tersebut, Persebaya juga mendapat kabar kurang baik terkait kondisi Mateus Lagoa. Pemain asal Brasil itu mengalami cedera sehingga belum dapat dipastikan kapan kembali memperkuat tim.

"Dia cedera. Saya bukan dokter. Yang bisa saya katakan, dia memang cedera. Kita lihat saja dalam beberapa hari atau minggu ke depan apakah dia bisa membantu kami," kata Bernardo Tavares.