Madura United Hajar Arema FC 3-0, Laskar Sape Kerrab Naik ke Posisi Kedua

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan (6/11) tuan rumah menang dengan skor 3-0.

Tiga gol Madura United dicetak Jorge Mendonca pada menit ke-45, Dimitar Mitkov pada menit 45+2, dan Gali Freitas pada menit 90+2.

Sejak awal pertandingan, Arema FC berusaha mengambil inisiatif serangan. Tim berjuluk Singo Edan itu langsung menekan pertahanan tuan rumah setelah wasit Bangkit Sanjaya memulai pertandingan.

Beberapa peluang sempat tercipta bagi Arema pada 10 menit pertama. Namun, rapatnya pertahanan Madura United membuat upaya tim tamu belum membuahkan hasil.

Madura United justru beberapa kali mengancam melalui serangan balik. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan gol menjelang turun minum.

Pada menit ke-45, Jorge Mendonca membuka keunggulan Madura United melalui sundulan setelah menyambut umpan sepak pojok Lulinha. Skor berubah menjadi 1-0.

Dua menit berselang, Dimitar Mitkov menggandakan keunggulan tuan rumah. Dia berhasil mencetak gol melalui sepakan setelah menerima umpan Giovani Numberi. Madura United menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, Madura United tetap berusaha menekan. Arema FC mencoba merespons melalui sejumlah peluang, termasuk dari situasi bola mati.