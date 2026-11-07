Bernardo Tavares Akui Persija Kuat, Ini yang Diminta kepada Pemain Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menghadapi ujian berat saat menantang Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/27. Pelatih Bernardo Tavares meminta anak asuhnya menjaga konsentrasi dan meminimalkan kesalahan saat bertanding di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11) malam WIB.

Persija menjadi lawan yang patut diwaspadai karena saat ini memimpin klasemen. Selain memiliki pemain berkualitas, Macan Kemayoran juga dinilai mempunyai kapasitas pelatih yang mumpuni.

Pelatih asal Portugal itu mengakui Persija merupakan tim kuat. Meski demikian, dia memastikan Persebaya akan berusaha memberikan penampilan terbaik dalam pertandingan tersebut.

"Kami tahu Persija merupakan tim yang sangat kuat. Mereka juga memiliki pelatih yang bagus. Namun, kami akan berusaha memberikan yang terbaik," ujar Tavares dalam konferensi pers, Jumat (6/11).

Menurut Tavares, pertandingan melawan Persija menjadi tantangan tersendiri bagi Green Force. Dia memahami laga dengan atmosfer dan tingkat persaingan tinggi membutuhkan kesiapan seluruh pemain.

Namun, tantangan tersebut justru dapat menjadi motivasi bagi Persebaya untuk menunjukkan kemampuan terbaik.

Baca Juga: Yuran Fernandes Sebut Persebaya Siap 100 Persen Hadapi Persija di JIS

"Ini akan menjadi pertandingan besar dan saya tahu para pemain Persebaya menyukai tantangan seperti ini," jelasnya.

Tavares juga mengingatkan pemain agar tidak memberikan kesempatan kepada Persija untuk mengembangkan permainan. Sebab, tim tuan rumah memiliki kualitas untuk memanfaatkan setiap kesalahan lawan.