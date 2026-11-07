Persija Vs Persebaya di JIS, Shin Tae-yong Punya Pesan Khusus untuk Pemain

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bertekad menjadikan laga kandang kontra Persebaya Surabaya sebagai momentum kebangkitan. Macan Kemayoran memburu kemenangan saat menjamu Bajol Ijo di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11), pukul 19.00 WIB.

Persija ingin segera bangkit setelah meraih hasil kurang maksimal pada pekan sebelumnya. Pelatih Persija Shin Tae-yong menilai anak asuhnya telah menjalani persiapan dengan baik menjelang pertandingan tersebut.

Sejumlah aspek permainan menjadi perhatian tim pelatih, terutama koordinasi antarlini dan efektivitas serangan. Persija dituntut lebih cermat memanfaatkan peluang untuk membongkar pertahanan Persebaya yang cukup solid.

Persebaya tercatat sebagai tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit hingga pekan kedelapan. Bajol Ijo baru kemasukan tujuh gol, sedangkan Persija sudah kebobolan delapan gol.

Shin Tae-yong menegaskan status tuan rumah harus menjadi motivasi tambahan bagi Persija untuk tampil maksimal dan mengamankan tiga poin.

“Ini adalah pertandingan kandang, bagaimana pun caranya kami harus berusaha dengan baik dan menang, itulah pemikiran kami. Anda bisa melihat bahwa para pemain kami telah mempersiapkan diri dengan sangat baik dan bekerja keras,” ujar Shin dalam konferensi pers menjelang pertandingan dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (7/11).

Baca Juga: Yuran Fernandes Sebut Persebaya Siap 100 Persen Hadapi Persija di JIS

Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menyinggung situasi Persebaya yang belakangan mendapat sorotan dari suporternya. Namun, kondisi tersebut tidak akan mengubah pendekatan Persija dalam mempersiapkan pertandingan.

Shin menilai setiap tim tetap memiliki potensi memberikan perlawanan. Karena itu, Persija diminta tidak kehilangan konsentrasi meski lawan sedang menghadapi situasi yang kurang ideal.