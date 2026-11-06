Tavares Akui Tahu Kabar Kursi Panas Pelatih Persebaya, Pilih Fokus ke Setiap Laga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bernardo Tavares mengakui posisinya sebagai pelatih Persebaya Surabaya dalam bahaya setelah menelan hasil buruk. Namun, dia mengaku tetap fokus menjalani pertandingan.

Tavares mengatakan tekanan memang kerap muncul kepada tim yang jarang meraih kemenangan. Dia juga telah mengetahui kursi panas pelatih di Persebaya.

“Dari sejarahnya, saya tahu di Persebaya kalau tim tidak dapat hasil yang bagus, biasanya pelatihnya akan keluar,” kata Tavares saat konferensi pers secara daring, Kamis (6/11).

Baca Juga: Yuran Fernandes Sebut Persebaya Siap 100 Persen Hadapi Persija di JIS

Namun, Tavares mengaku tidak fokus pada tekanan setelah menerima hasil buruk. Dia tetap akan memusatkan seluruh perhatiannya ke pertandingan yang akan dijalani oleh Tim Bajul Ijo.

“Saya tidak fokus pada situasi itu, tetapi lebih kepada apa yang bisa dikontrol yaitu bekerja keras di dalam lapangan, dan itulah misi dari pekerjaan saya,” jelasnya.

Tavares menyebut masih perlu melakukan analisa terkait sejumlah hasil kalah dan imbang yang dialami Persebaya. Sebab, dia melihat anak asuhnya bermain bagus pada beberapa laga.

“Kami perlu menganalisis pertandingan, bukan hanya melihat hasil akhirnya. Saya pikir sudah tampil bagus saat lawan Sleman dan Garudayaksa, khususnya waktu lawan Sleman,” ucapnya.

Menurutnya, Green Force masih belum beruntung pada kedua pertandingan tersebut. Sehingga mereka ditahan imbang 1-1 oleh Garudayaksa FC dan PSS Sleman 2-2 di kandang.