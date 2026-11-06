282 Atlet Anggar Ikuti Kejurprov Jatim, Rebutkan Tiket ke Kerjurnas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 282 atlet dari sebanyak 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur mengikuti Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Anggar 2026, yang digelar sampai Minggu (8/11).

Ketua Pelaksana Kejurprov Jawa Timur 2026 Rusli Ali Kurniawan mengatakan turnamen tersebut merupakan kesempatan bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuannya.

"Pesertanya ada 282 se-Jawa Timur. Jadi Kejurprov ini diselenggarakan untuk menyaring bibit atlet anggar," kata Rusli di Surabaya Expo Center (SUBEC) Creative Hub, Jumat (6/11).

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Selain itu, Rusli menyebut kompetisi tersebut juga untuk mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur dan Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Kami berharap ajang ini juga dapat memunculkan atlet yang mumpuni, baik yang berasal dari Kota Surabaya maupun daerah lain, untuk dikirim ke nasional," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Ikasi Jawa Timur Agung Setiawan menuturkan atlet yang juara Kejurprov 2026 otomatis melaju ke Kejurnas Jakarta.

"Setelah hasil Kejurnas, apabila ada atlet yang bisa memperoleh empat besar, kita usulkan untuk mewakili Jawa Timur di babak kualifikasi atau Pra-PON di 2027," ucap Agung.

Lalu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Herry Purwadi mengungkapkan pihaknya mendukung penyelenggaraan kompetisi itu.