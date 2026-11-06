Yuran Fernandes Sebut Persebaya Siap 100 Persen Hadapi Persija di JIS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemain Persebaya Surabaya Yuran Fernandes menyebut timnya sudah 100 persen siap menghadapi Persija Jakarta, dalam lanjutan laga BRI Super League, Sabtu (7/11) besok.

Yuran mengakui Green Force tidak mempunyai banyak waktu persiapan untuk bertandang ke Jakarta Internasional Stadium (JIS), karena padatnya jadwalnya yang harus dilalui.

“Persiapannya, seperti yang dibilang pelatih (Bernardo Tavares), kami tidak punya banyak waktu untuk bersiap menghadapi pertandingan ini,” kaya Yuran saat konferensi pers secara daring, Kamis (6/11).

Meski demikian, pemain dengan posisi bertahan tersebut menyampaikan kesiapan Tim Bajol Ijo bertemu Persija. Menurutnya, rekan-rekannya bakal bermain 100 persen dalam laga itu.

“Saya merasa kondisi kami sudah 100 persen. Dan saya pribadi merasa 100 persen siap untuk menyambut pertandingan ini,” ujarnya.

Yuran pun merespons positif pertandingan besar yang akan dijalani Persebaya tersebut. Dia meyakini rekan-rekannya juga antusias dalam menyambut pertandingan melawan Persija.

“Ini bakal jadi pertandingan yang sangat bagus, dan seperti kata pelatih para pemain sangat menyukai Big Match seperti ini. Jadi untuk besok, saya rasa kami sudah sangat siap,” ucapnya.

Diketahui, Persija Jakarta masih kuat mempertahankan lpuncak klasemen BRI Super League. Di sisi lain, Persebaya tengah berjuang di papan tengah atau di posisi ketujuh. (mcr23/jpnn)