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Jelang Lawan Persija, Persebaya Fokus Pulihkan Kondisi Fisik Pemain

Jumat, 06 November 2026 – 17:02 WIB
Jelang Lawan Persija, Persebaya Fokus Pulihkan Kondisi Fisik Pemain - JPNN.com Jatim
Pelatih Persebaya Surabaya saat memimpin sesi latihan anak asuhnya, Jumat (6/11). Foto: Dok. Media Officer Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares fokus memulihkan kondisi fisik timnya, menjelang pertemuannya dengan Persija yang digelar di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Sabtu (7/11) besok.

Tavares mengatakan timnya mendapatkan jadwal pertandingan padat dalam beberapa pekan ke belakang, sebelum melawan Persija Jakarta dalam lanjutan laga BRI Super League.

“Kami main tanggal 18, 22, 26, 30 (Oktober 2026), dan untuk League Cup tanggal tiga. Berikutnya akan main lagi tanggal tujuh,” kata Tavares saat konferensi pers secara daring, Kamis (6/11).

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Pelatih asal Portugal tersebut mengaku tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan persiapan. Dia hanya berfokus guna mengembalikan kondisi fisik anak asuhnya.

“Sayangnya, kami tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini. Kami mencoba untuk fokus ke pemulihan,” jelasnya.

Persebaya masih akan menjalani latihan terakhir sebelum bertolak ke Jakarta. Kesempatan itu untuk menentukan para pemain yang siap menjadi 11 skuat pertama.

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“Setelah sesi latihan kami akan melihat siapa saja pemain yang paling siap, baik secara fisik, mental, maupun taktik, untuk menghadapi pertandingan besok,” ucapnya.

Saat ini, Persija bertengger di puncak klasemen pada kompetisi BRI Super League. Di sisi lain, Green Force sendiri masih tertahan di posisi tujuh.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares fokus pulihkan kondisi fisik pemainnya menjelang laga melawan Persija Jakarta
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TAGS   Persebaya Persija Bernardo Tavares Liga 1 Indonesia berita liga 1 BRI Super League jakarta internasional stadium

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