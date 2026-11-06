Reuni dengan Arema FC, Ze Gomes Punya Target Khusus Bersama Madura United

jatim.jpnn.com, MALANG - Pertandingan Madura United FC kontra Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27 menjadi momen spesial bagi Jose Gomes. Pelatih yang akrab disapa Ze Gomes itu akan menghadapi mantan klub yang pernah ditanganinya sebelum bergabung dengan Laskar Sape Kerrab.

Madura United dijadwalkan menjamu Arema FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam.

Ze Gomes pernah menangani Arema FC selama setengah musim pada kompetisi 2024/25. Klub berjuluk Singo Edan itu menjadi pintu awal bagi pelatih asal Portugal tersebut untuk berkarier di Indonesia.

Meski akan bertemu mantan timnya, Ze Gomes menegaskan tetap fokus membawa Madura United meraih kemenangan. Dia menyebut target utamanya saat ini adalah memberikan hasil terbaik bagi klub yang sedang ditanganinya.

“Sekarang saya berada di sini, di Madura. Ini klub saya, dan saya akan berusaha untuk mencapai tiga poin,” ujarnya saat konferensi pers dikutip dari laman ileague.id, Jumat (6/11).

Selain ingin meraih kemenangan, Ze Gomes juga bertekad mempertahankan catatan positif Madura United saat bermain di kandang. Laskar Sape Kerrab belum terkalahkan dalam empat pertandingan kandang musim ini.

Dari empat laga tersebut, Madura United mencatat tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0, PSIM Yogyakarta 2-1, dan Persib Bandung 1-0. Sementara pertandingan melawan Bhayangkara Lampung FC berakhir imbang 3-3.

“Saya sekarang bekerja di Madura, saya ingin berusaha untuk mencapai poin di sini pada laga nanti,” tuturnya.