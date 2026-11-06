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Angga Saputra Bertekad Persembahkan Kemenangan Madura United untuk Keluarga dan Suporter

Jumat, 06 November 2026 – 12:37 WIB
Angga Saputra Bertekad Persembahkan Kemenangan Madura United untuk Keluarga dan Suporter - JPNN.com Jatim
Madura United menjamu Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Kiper Angga Saputra siap tampil maksimal demi tiga poin. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC bertekad meraih kemenangan saat menjamu Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Duel bertajuk Derby Jawa Timur itu berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11) malam.

Kiper Madura United Angga Saputra memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan baik untuk menghadapi pertandingan tersebut. Dia bertekad memberikan penampilan terbaik demi membantu Laskar Sape Kerrab mengamankan tiga poin.

Menurut Angga, persiapan yang telah dilakukan menjadi modal penting bagi Madura United untuk menghadapi Arema FC. Dia berharap kerja keras selama latihan dapat membuahkan hasil maksimal.

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"Untuk persiapan tim sangat baik. Kami akan memberikan yang terbaik buat Madura dan tentunya untuk mendapatkan tiga poin," ujarnya saat konferensi pers, Kamis (5/11).

Secara pribadi, Angga juga memiliki motivasi tersendiri untuk terus tampil maksimal bersama Madura United. Dukungan keluarga dan suporter menjadi penyemangat utama bagi mantan kiper Persebaya Surabaya tersebut.

Angga bertekad mempersembahkan kemenangan kepada keluarga dan suporter yang terus memberikan dukungan kepada tim.

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Madura United menjamu Arema FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27. Kiper Angga Saputra siap tampil maksimal demi tiga poin.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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TAGS   madura united Angga Saputra Madura United vs Arema FC BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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