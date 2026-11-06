Polda Jatim Tangkap Tersangka Penipuan Arisan Meaow yang Rugikan 6 Korban Rp4,07 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur menetapkan dan menahan seorang perempuan berinisial MCL dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan berkedok arisan Meaow. Total kerugian enam korban dalam perkara tersebut mencapai Rp4,07 miliar.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim melakukan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara.

“Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan berkedok Arisan Meaow. Terhadap yang bersangkutan juga telah dilakukan penangkapan dan penahanan,” kata Jules, Kamis (5/11).

MCL ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jatim pada Kamis. Penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik menetapkan status tersangka dalam perkara yang dilaporkan sejumlah korban.

Jules menjelaskan, berdasarkan laporan polisi yang ditangani penyidik, terdapat enam orang pelapor dengan total kerugian mencapai Rp4.075.221.000 atau sekitar Rp4,07 miliar.

Perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan arisan yang menawarkan berbagai skema, mulai dari arisan menurun, takeover, overslot, flat, hingga dana pinjaman.

Dalam pelaksanaannya, peserta menyetorkan sejumlah uang melalui transfer rekening. Namun, berdasarkan laporan para korban, dana yang seharusnya diterima saat jatuh tempo tidak dibayarkan sesuai kesepakatan.

“Penyidik masih terus mendalami rangkaian transaksi keuangan dan penggunaan dana yang berkaitan dengan perkara ini, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat,” ujar Jules.