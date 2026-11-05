Usung Semangat Bung Karno, PSF FC Tak Hanya Bidik Prestasi di Liga 3

jatim.jpnn.com, BLITAR - Putra Sang Fajar Football Club (PSF FC) resmi diperkenalkan kepada publik melalui peluncuran klub, skuad, dan jersey di Blitar, Kamis (5/11). Mengusung semangat Bung Karno, klub tersebut tidak hanya membidik prestasi di Liga 3, tetapi juga berkomitmen memperkuat pembinaan sepak bola usia muda dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Direktur PSF FC Ronny Talapessy mengatakan kehadiran klub tersebut merupakan bagian dari kesinambungan program pembinaan sepak bola yang sebelumnya dibangun melalui turnamen Soekarno Cup.

Turnamen sepak bola usia muda antardaerah itu telah rutin digelar sejak 2023 dan kini memasuki penyelenggaraan ketiga. Edisi terbaru berlangsung pada Agustus 2026 di Surabaya, Gresik, dan Bangkalan.

"Soekarno Cup telah menjadi ruang bagi talenta muda sepak bola di berbagai pelosok Tanah Air untuk memperoleh kesempatan berkembang. Kini, sejumlah pemain potensial yang lahir dari ajang tersebut mendapatkan kesempatan untuk menuju level sepak bola yang lebih tinggi bersama PSF FC mengarungi Liga 3," ujar Ronny.

Dalam membangun kekuatan tim, PSF FC memadukan pemain muda, termasuk talenta hasil Soekarno Cup, dengan sejumlah pemain senior yang memiliki pengalaman bertanding.

Komposisi tersebut diharapkan menciptakan keseimbangan antara energi pemain muda dan kematangan pemain senior. Dengan demikian, para pemain dapat saling melengkapi sekaligus berkembang bersama sebagai satu tim.

PSF FC ditangani Agus Sugeng Riyanto sebagai pelatih kepala. Dia didampingi dua asisten pelatih, yakni Anang Maruf dan Arif Eko Prasetiyo.

Ronny menjelaskan, nama Putra Sang Fajar diambil dari julukan Bung Karno, Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Nama tersebut merepresentasikan nilai perjuangan yang ingin diwariskan melalui sepak bola, seperti gotong royong, persatuan, dan pembentukan karakter generasi muda.