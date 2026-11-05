Dua Gol dalam Delapan Menit, Persik Kediri Buka League Cup dengan Kemenangan

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mengawali kiprahnya di League Cup 2026-2027 dengan kemenangan 2-0 atas Persis Solo. Bermain di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Rabu (4/11) malam, Macan Putih mengamankan tiga poin berkat dua gol cepat pada awal pertandingan.

Jon Toral membuka keunggulan Persik ketika pertandingan baru berjalan lima menit. Gol tersebut tercipta setelah Jon Toral menerima umpan dari Zanadin Fariz.

Tiga menit berselang, Jose Enrique Rodriguez menggandakan keunggulan Persik menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir.

Persik tampil agresif sejak menit awal dengan menekan pertahanan Persis Solo. Pendekatan tersebut membuat tuan rumah mampu menciptakan keunggulan cepat sekaligus menjaga gawang tetap tanpa kebobolan.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengaku puas dengan hasil pertandingan tersebut. Menurut dia, timnya mampu mengawali laga dengan mentalitas dan pendekatan permainan yang tepat.

“Kami memulai pertandingan dengan pola pikir dan mentalitas yang tepat untuk mencoba mencetak gol sejak awal. Kami berhasil mencetak dua gol dalam waktu yang cukup cepat,” kata Marcos.

Meski demikian, Marcos menilai Persik sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk menambah gol ketiga. Namun, kegagalan memaksimalkan kesempatan membuat pertandingan berjalan lebih sulit daripada yang seharusnya.

Marcos juga menjelaskan bahwa sejumlah pergantian pemain dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan tim. Dia sekaligus memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain muda Persik.